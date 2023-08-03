العالم اليوم - النفط يهبط عند التسوية رغم التراجع في مخزونات الخام بأميركا

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 3 أغسطس 2023 12:22 صباحاً - انخفضت أسعار النفط اثنين بالمئة عند التسوية، الأربعاء، على الرغم من الانخفاض التاريخي في مخزونات الخام في الولايات المتحدة مع إحجام التجار عن المخاطرة بعد خفض التصنيف الائتماني للحكومة الأميركية من وكالة تصنيف كبرى.

وقالت إدارة معلومات الطاقة اليوم إن المخزونات الأميركية من النفط الخام تراجعت الأسبوع الماضي بمقدار 17 مليون برميل، وهو أكبر انخفاض أسبوعي لها على الإطلاق.

ورغم الانخفاض القياسي، تراجعت أسعار النفط الأميركي وسط تراجعات في الأسواق المالية بعد أن خفضت وكالة التصنيف فيتش التصنيف الائتماني الأعلى للحكومة الأميركية.

تحركات الأسعار

انخفضت العقود الآجلة للخام الأميركي بواقع 1.88 دولار، أو 2.3 بالمئة، عند التسوية إلى 79.49 دولار للبرميل، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.71 دولار، أو اثنين بالمئة، إلى 83.20 دولار للبرميل.

وارتفع الخامان القياسيان بما يزيد على دولار في وقت سابق من الجلسة بدعم من انخفاض المخزونات الذي أظهرته بيانات نشرت أمس الثلاثاء.

وبدأت مخزونات النفط أيضا في الانخفاض في مناطق أخرى حيث تجاوز الطلب الإمدادات المتاحة، وهو الأمر الذي نجم عن تخفيضات كبيرة في الإنتاج قامت بها السعودية.

كما تتزايد المخاوف من تباطؤ شراء النفط في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، جراء ارتفاع الأسعار.

ويتوقع محللون أن تمدد السعودية خفضها الطوعي لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميا لشهر آخر بما يشمل سبتمبر أيلول خلال اجتماع مقرر يوم الجمعة.