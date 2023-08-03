العالم اليوم - فيديو لدب يثير الجدل.. حيوان حقيقي أم شخص متنكر؟

انتم الان تتابعون خبر فيديو لدب يثير الجدل.. حيوان حقيقي أم شخص متنكر؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 3 أغسطس 2023 03:22 صباحاً - أثار مقطع فيديو لأنثى دب في إحدى حدائق الحيوان بالصين، الجدل بشأن إمكانية وجود تزييف، وتخفي شخص على هيئة الدب الذي كان يقوم بحركات تشبه تلك التي يؤديها البشر.

ويظهر مقطع الفيديو الذي صوّر في حديقة حيوان "هانتشو" بالصين، الدبة أنجيلا وهي تقف بطريقة تشبه الإنسان.

وفي حديث لصحيفة "ذا ميرور" البريطانية، قال عالم الأحياء البرية الماليزي والمتخصص في نوع دببة الشمس، الدكتور وونغ سيو تي، إن "الدبة أنجيلا ليست رجلا أو شخصا يرتدي زيا".

وأضاف سيو تي: "'ليس هناك شك في أنه دب الشمس. الناس يعرفون القليل جدا عن هذه الفصيلة من الدببة".

من جانبها، أكدت خبيرة الحيوانات الدكتورة آشلي مارشال، أن الحيوان "بالتأكيد دب حقيقي"، موضحة أن "الطيات على ظهره، التي يُفترض أنها دليل على زي غير ملائم، تساعد في حماية الدب من الحيوانات المفترسة، حيث تسمح الرخاوة للدب بالإفلات، والقتال إذا تم الإمساك به".

وبدورها قالت حديقة حيوان "هانتشو"، إن اختلاف الدبة أنجيلا يعود إلى فصيلتها التي لا يشاهدها كثير من الناس.

وتتميز دببة الشمس بكفوفها الكبيرة الخالية من الشعر التي تساعدها على التسلق، ويصل طولها إلى 1.3 متر، أي أقصر من أنواع الدببة الأخرى.