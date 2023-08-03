العالم اليوم - أوكرانيا: الروس يفشلون في التقدم لكنهم متحصنون جيدا

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 3 أغسطس 2023 06:22 صباحاً - قال مسؤولون أوكرانيون أمس الأربعاء إن القوات الروسية لم تحقق أي تقدم على خطوط المواجهة لكنها متحصنة بشكل جيد في مناطق واقعة تحت سيطرتها مليئة بالألغام، وهو ما يجعل تحرك القوات الأوكرانية إلى الشرق والجنوب أمرا صعبا.

وقالت التقارير الروسية حول القتال على خط الجبهة إن 12 هجوما أوكرانيا تم صدها في منطقة دونيتسك.

وركز قسم كبير من النشاط العسكري الروسي على الغارات الجوية التي ألحقت الضرر بالبنية التحتية للحبوب في ميناء أوكراني على نهر الدانوب.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قواتها دمرت زورقا مسيرا أوكرانيا حاول مهاجمة سفينة حربية روسية أثناء مرافقتها لسفينة مدنية بالبحر الأسود.

من جانبها قالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني هانا ماليار إن القوات الروسية "حاولت بإصرار وقف تقدمنا في قطاع باخموت. دون نجاح".

وكتبت على تطبيق تلغرام قائلة إن القوات الروسية تكثف احتياطياتها ومعداتها في ثلاث مناطق في الشمال حيث وردت تقارير عن قتال عنيف خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وأوضح أوليكسي دانيلوف رئيس مجلس الأمن الأوكراني أن القوات الروسية كان لديها الوقت الكافي خلال الشهور التي احتلت فيها أوكرانيا لإعداد دفاعاتها وزرع حقول ألغام شاسعة، مضيفا للتلفزيون الرسمي: "استعد العدو استعدادا شاملا لهذه الأحداث. عدد الألغام في المنطقة التي استعادت قواتنا السيطرة عليها هو جنون تام. في المتوسط هناك ثلاثة أو أربعة أو خمسة ألغام للمتر المربع".

وكرر دانيلوف تأكيدات الرئيس فولوديمير زيلينسكي بأن التقدم، رغم بطء وتيرته عن المأمول، لا يمكن التعجل فيه لتجنب المغامرة بالأرواح.

وتابع قائلا: "لا أحد سوانا يمكن أن يملي علينا المواعيد النهائية. لا يوجد جدول محدد. لم استخدم أبدا عبارة الهجوم المضاد. هناك عمليات عسكرية وهي عمليات معقدة للغاية وتعتمد على الكثير من العوامل".

وزارة الدفاع الروسية قالت في روايتها للأحداث إن القوات الأوكرانية قامت بمحاولات فاشلة للتقدم في عدة قطاعات في الأجزاء الجنوبية والشمالية من منطقة دونيتسك.