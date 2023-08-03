العالم اليوم - الصين تهاجم "الناتو": السبب الرئيسي لحرب أوكرانيا

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 3 أغسطس 2023 07:20 صباحاً - قالت الصين إن حلف شمال الأطلسي "الناتو" هو السبب الرئيسي في تفاقم أزمة أوكرانيا التي انقلبت إلى حرب شاملة، في أحدث هجوم كلامي لبكين على الحلف العسكري الغربي.