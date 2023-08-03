العالم اليوم - تقرير: غالبية عمل النساء في العالم بلا أجر

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 3 أغسطس 2023 10:20 صباحاً - خلصت منظمة "أوكسفام" الخيرية إلى أن البيانات الاقتصادية مضللة فيما يتصل بأجور المرأة.

ماذا قالت أوكسفام؟ قالت منظمة "أوكسفام" الخيرية، ومقرها أكسفورد في بريطانيا، إن البيانات الاقتصادية مضللة لأنها لا تأخذ في الاعتبار الأعمال التي لا تتلقى النساء عنها أجورا مثل الرعاية والتنظيف.

واعتبرت أن مصطلح الناتج الإجمالي المحلي (GDP)، "معاديا للنساء واستعماريا"، لأنه يحافظ على إطار عمل يقدر خلق القيمة والإنتاجية فقط في حال أنتج دخلا، وهو ما يجعل عمل المرأة غير مرئي.

أكدت أن غالبية الأعمال التي تؤديها النساء لا يحصلن على أجور لقاءها، بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية. تقدر المنظمة أن نحو 65 في المئة من أعمال النساء بلا أجر.

دعت إلى تغيير الإحصاءات والاعتراف بمساهمات النساء.

قالت إن تحليلها لبيانات منظمة العمل الدولية خلص إلى أن 45 في المئة من العمل الأسبوعي الذي ينفذه النساء والرجال عالميا كان العناية غير المدفوعة الأجر.

أضافت أن المهام المنزلية مثل الطبخ والتنظيف، التي تنفذها المرأة عادة على المستوى العالمي، لا يجري تقديرها من جانب المعايير والأرقام الاقتصادية.

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