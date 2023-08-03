العالم اليوم - رئيس دولة الإمارات يتلقى دعوة رئيسي لزيارة إيران

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 3 أغسطس 2023 11:18 صباحاً - تسلم شاهين المرر، وزير دولة، كتاب الدعوة الموجهة إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات من الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، لزيارة إيران.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام" أن ذلك جاء خلال استقبال المرر السفير الإيراني لدى دولة الإمارات، رضا عامري، في ديوان عام وزارة الخارجية في أبوظبي.

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