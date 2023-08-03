العالم اليوم - فيديو.. اللص "الوقح" لم يترك خيارا للموظفين

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. اللص "الوقح" لم يترك خيارا للموظفين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 3 أغسطس 2023 11:18 صباحاً - لم يترك لص اقتحم متجرا أمام موظفيه من خيار سوى مواجهته وضربه وطرحه أرضا، حتى يتوقف عن السرقة التي وصفتها وسائل إعلام بـ"الوقحة".

وذكرت صحفية "ديلي ميل" البريطانية أن الحادثة وقعت في متجر "7- إيليفن" للتجزئة في ولاية كاليفورنيا في وقت سابق من العام الجاري.

وأظهر شريط فيديو لصا يرتدي بنطال جينز وقميصا أبيض متسخ ويغطي وجهه بقطعة قماش زرقاء يجرّ سهلة مهملات يرمي فيها كل ما وقع تحت أيديه من سجائر ويهدد الموجودين في المتجر بسلاح كان بحوزته.

وكانت الدهشة واضحة على أحد المتسوقين في المكان وهو يصوّر عملية السرقة، ودعا الموظفين للانتظار حتى تأتي الشرطة.

لكن اللص لم يكتف بسرقة القليل، إذ ظل يواصل نهب المحتويات، حتى ضاق الموظفون في المتجر ذرعا لماذا يسرق كثيرا من المتجر، ورد بتهديدهم.

وفي نهاية المطاف، هاجم اثنان من الموظفين اللص فطرح أحدهما على الأرض وراح الأخر يوسعه ضربا بعصا غليظة.

ومع تتالي الضربات، توسل اللص بأن يتوقف الموظفان عن ضربه.

ظاهرة متزايدة