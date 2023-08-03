العالم اليوم - أسهم اليابان تتراجع لليوم الثاني بعد ارتفاع عائدات السندات

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 3 أغسطس 2023 12:22 مساءً - تراجعت الأسهم اليابانية لليوم الثاني على التوالي، الخميس، مقتفية أثر وول ستريت التي أغلقت، الأربعاء، على انخفاض إذ نال ارتفاع عائدات السندات في الولايات المتحدة واليابان من معنويات المستثمرين.

وهبط المؤشر نيكي الياباني 1.68 بالمئة ليغلق عند 32159.28 نقطة بعد أن تراجع 2.3 بالمئة في أكبر خسائر يومية في الجلسة السابقة.

كما هبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.45 بالمئة إلى 2268.35 نقطة.

وصعد المؤشر نيكي نحو خمسة بالمئة حتى الخميس من أدنى مستوى له الذي سجله في يوليو.

وارتفعت عائدات السندات الحكومية اليابانية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى في أكثر من تسع سنوات بعد ارتفاع عائدات السندات الأميركية لأجل عشر سنوات خلال الليل، مما دفع بنك اليابان إلى إجراء عملية شراء طارئة للسندات.

وواصل الين تراجعه بعد إعلان بنك اليابان عن عملية الشراء الطارئة، ليسجل أدنى مستوى في أربعة أسابيع عند 143.89 ين للدولار، مما حد من خسائر المؤشر نيكي.

وأغلقت وول ستريت على انخفاض الليلة الماضية مع هبوط مؤشري ستاندرد اند بورز 500 وناسداك لليوم الثاني على التوالي بعد يوم من خفض وكالة فيتش التصنيف الائتماني للحكومة الأميركية.

وهوى سهم تي.دي.كيه 10.23 بالمئة بعد أن خفضت شركة صناعة أجهزة الاستشعار التوقعات للعام بأكمله.

وبالمثل هبط سهم ياماها 14.57 بالمئة على خلفية خفض صانعة الآلات الموسيقية توقعاتها للأرباح السنوية.

لكن سهم كاواساكي كيسن خالف الاتجاه وصعد 4.05 بالمئة بعد أن أعلنت شركة الشحن التي تضم بين مساهميها صندوق استثمار عن إعادة شراء للأسهم في الجلسة السابقة.

وقفز أيضا سهم نظيرتها نيبون يوسن 7.24 بالمئة لتتصدر المؤشر نيكي بعد الإعلان عن إعادة شراء لما يبلغ 16.7 بالمئة من الأسهم الحالية اليوم الخميس.