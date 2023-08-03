العالم اليوم - خشونة الركبة.. هل يمكن للروبوتات إجراء جراحاتها؟

انتم الان تتابعون خبر خشونة الركبة.. هل يمكن للروبوتات إجراء جراحاتها؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 3 أغسطس 2023 12:22 مساءً - من المشكلات الصحية التي تتفاقم كلما تقدم الإنسان في السن مشكلة خشونة المفاصل وتحديدا مفصل الركبة. ووفق دراسات طبية عالمية فإن النساء أكثر عرضة للإصابة بخشونة الركبة من الرجال وتعد هذه المشكلة الصحية من الأشكال الشائعة جدا لالتهاب المفاصل.

44 % من الناس في العالم معرضون للإصابة بخشونة الركبة

أمر يقول الأطباء عنه إنه لا مفر منه، حيث تمثل خشونة مفصل الركبة واحدة من أكثر المشكلات الصحية التي تترافق عادة مع التهاب المفاصل لدى كبار السن.

لكن خشونة الركبة اليوم ليست مرهونة بكبار السن فقط، فالأشخاص البدناء مثلا ومن لديه تاريخ عائلي للإصابة إضافة لمن لا يتقيد بنشاط رياضي أو من تعرض لإصابة معينة في الركبة وتجاهل علاجها كلهم قد يصابون بهذه الحالة.

ويقدر الباحثون أن نحو 60% من حالات خشونة الركبة متوارثة وأن الأشخاص الذين لديهم آباء أصيبوا بالتهاب المفاصل هم الأكثر عرضة لهذه المشكلة المؤلمة.

الأبحاث الطبية الحديثة وجدت أن وضعيات الجلوس الخاطئة قد تزيد من خشونة مفصل الركبة، إذ يمكن لثني الركبة لأكثر من 90 درجة مئوية، كوضعية القرفصاء مثلا أن تسبب التهابا مؤلما في مفصل الركبة إضافة إلى عامل السن الذي يؤدي لتدهور الركبة والغضاريف المحيطة بها مع مرور الوقت.

علاج خشونة الركبة قطع أشواطا كبيرة خاصة فيما يتعلق باستبدال مفصل الركبة، وبعيدا عن العلاجات التحفظية التي تقلل عوامل الخطر، يبقى خيار الجراحة في المرحلة المتقدمة من خشونة الركبة، هو الأمثل بالنسبة للكثير من المرضى.

وحول هذا الموضوع يوضح استشاري جراحة تبديل المفاصل الدكتور أسامة شعار خلال حديثه لبرنامج الصباح على دوت الخليج:

• خشونة الركبة هي عبارة عن اهتراء في الغضروف.

• تقل أو تنعدم سماكة الغضروف بحسب الأشخاص مع التقدم في العمر.

• 90 % من حالات خشونة الركبة سببها الزيادة في الوزن، بينما الـ10% المتبقية فهي نتيجة لتشوهات خلقية أو تقوس في الركبة منذ الصغر أو التعرض لحادث على مستوى الركبة.

الحلول والطرق المقترحة لتجنب الخشونة

• وجود حلول جراحية بالنسبة لحالات التقوس منذ الصغر لتصحيح مسار الركبة.

• المحافظة على الوزن السليم وعلى اللياقة البدنية أساسيان لوقاية الركبة من الخشونة نهائيا.

• في بداية ظهور خشونة الركبة يتم الاعتماد على العلاج المحافظ و الذي يقوم على نوعين من الأدوية:

* الأدوية المسكنة والتي تخفف من الآلام وتضاعف نشاط الإنسان.

* المتممات الغذائية كالكولاجين والجلوكوزامين وهي مواد موجودة في سائل مفصلي يتم إعطائه بكمية أكبر وتساعد بدورها في تخفيف الألم.

* أظهرت بعض الدراسات أن إعطاء المتممات الغذائية تساعد على تأخير تبديل مفصل الركبة.

• في حال وجود مشاكل كبيرة في الركبة لا يمكن حلها بالمنظار باعتبارها حلا غير مجدي في بعض الحالات إلى جانب الخطورة التي قد يسببها للمريض، يعتبر العلاج الجراحي آخر حل يتم اللجوء إليه بعد فشل العلاج المحافظ وعجز المريض عن ممارسة حياته اليومية.

• الجراحة هي عبارة عن تغيير سطح المفصل ووضع غضروف صناعي.

• الجراحة بالروبوت أثبتت نجاعتها في بعض الحالات، لكن الأمر يحمل بعض المشاكل.

• ضرورة تروي الجراحين في اعتماد التقنيات الجديدة.

• قيام مجموعة من الأطباء في سويسرا ببحث علمي استقبلوا فيه المرضى الرافضين لعملية تبديل مفصل الركبة.

• الجراحة بالروبوت كانت ناجعة في استقامة الركبة دون الأخذ بالاعتبار ثلاثية أبعاد الركبة.

• رغم التقدم العلمي فإن العنصر البشري يؤدي وظائفه بدقة أفضل من الروبوت.

• يعتبر الكولاجين مهما جدا في جسم الإنسان من جميع النواحي.