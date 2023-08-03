العالم اليوم - بعد الإصابة المروعة.. كشف مدة غياب "ضحية" مارسيلو

انتم الان تتابعون خبر بعد الإصابة المروعة.. كشف مدة غياب "ضحية" مارسيلو من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 3 أغسطس 2023 01:20 مساءً - يغيب مدافع أرخنتينوس جونيورز الأرجنتيني لوسيانو سانشيز عن الملاعب قرابة عام إثر تعرضه لإصابة بالغة في ركبته اليسرى تسبب بها نجم ريال مدريد الاسباني السابق وفلوميننسي البرازيلي مارسيلو خلال لقاء الفريقين في مسابقة كوبا ليبرتادوريس لكرة القدم.

وداس مارسيلو بكامل ثقله على قصبة المدافع الأرجنتيني البالغ 29 عاماً، ما أدى إلى ثني ساقه بالكامل إلى الوراء وإثارة الذعر والخوف داخل الملعب وخارجه بسبب فداحة الإصابة.

وقال الطبيب الأرجنتيني أليخاندرو رونكوني لإذاعة دي سبورتس الأربعاء: "خلال 23 عاماً كطبيب لم أر أي شيء كهذا، إنه تقريبا انفصال بين عظم الفخذ والشظية"، مؤكداً أن سانشيس (29 عاماً) سيخضع لعدة عمليات جراحية لإعادة بناء الركبة، و"يستغرق التعافي ما بين 10 و12 شهراً".

وتعرض سانشيز للإصابة في الدقيقة 55، فيما رفع حكم اللقاء البطاقة الحمراء بوجه مدافع نادي العاصمة مدريد السابق ليخرج من الملعب باكياً.

كتب مارسيلو (35 عاماً) على مواقع التواصل الاجتماعي: "اليوم كانّ علي أن أعاني من لحظة صعبة للغاية في الملعب. لقد تسببت بإصابة بالغة لزميل محترف من طريق الخطأ"، وتابع متوجهاً للمدافع سانشيز: "أتمنى لك أفضل شفاء ممكن".

وردّ نادي أرخنتينوس: "نحن خصوم ولسنا أعداء"، شاكراً مارسيلو وفلوميننسي على قلقهما.

وانتهت المباراة بين الفريقين بالتعادل 1-1 على ملعب دييغو مارادونا في العاصمة بوينس آيرس في ذهاب دور الـ 16 لمسابقة كوبا ليبرتادوريس التي توازي كأس الأبطال في أوروبا. ويتواجه الفريقان إياباً الأسبوع المقبل في ريو دي جانيرو.