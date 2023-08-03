العالم اليوم - فاغنر تقلق بولندا.. تحركات تثير المخاوف على "الاستقرار"

انتم الان تتابعون خبر فاغنر تقلق بولندا.. تحركات تثير المخاوف على "الاستقرار" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 3 أغسطس 2023 01:20 مساءً - قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي، الخميس، إن قوات مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة تتحرك بالقرب من الجناح الشرقي لدول حلف شمال الأطلسي لزعزعة استقرارها.

وبدأ عدد غير محدد من مقاتلي فاغنر تدريبا مع جيش بيلاروسيا مما دفع بولندا للبدء في نقل قوات يزيد قوامها عن ألف جندي بالقرب من الحدود.

استعدادات استباقية

أعلنت بولندا أنها ستنقل وحدات عسكرية من غرب البلاد إلى شرقها وذلك تحسبا لتهديدات محتملة من مجموعة فاغنر، التي باتت تتمركز في بيلاروسيا.

كانت وزارة الدفاع البولندية قد أعلنت استعدادها لكل السيناريوهات بعد الإعلان عن مناورات مشتركة بين بيلاروسيا ومجموعة فاغنر بالقرب من حدودها.

قال أمين عام اللجنة الأمنية في بولندا زبيغنيو هوفمان: اللجنة قررت في اجتماع نقل تشكيلات عسكرية إلى شرق البلاد بسبب التهديدات المحتملة المرتبطة بوجود مجموعة فاغنر في بيلاروسيا.

أضاف: قامت اللجنة بتحليل التهديدات المحتملة، لذا قرر وزير الدفاع ورئيس اللجنة ماريوش بواشتاك نقل تشكيلاتنا العسكرية من غرب إلى شرق بولندا.

وانتقل عدد غير معلوم من مقاتلي فاغنر، التي شنت تمردا قصير الأجل بروسيا في يونيو، إلى بيلاروسيا وبدأوا في تدريب جيشها مما دفع بولندا لنقل قوات يزيد قوامها عن 1000 قرب الحدود.