العالم اليوم - ارتفاع مبيعات فولفو 21% في يوليو بفضل السيارات الكهربائية

انتم الان تتابعون خبر ارتفاع مبيعات فولفو 21% في يوليو بفضل السيارات الكهربائية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 3 أغسطس 2023 02:18 مساءً - سجلت شركة فولفو السويدية، الخميس، ارتفاعا 21 بالمئة في مبيعات السيارات في يوليو، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي إذ باعت 54,165 سيارة، وهو الشهر الحادي عشر على التوالي الذي يشهد نموا على أساس سنوي.

وفي الأشهر السبعة الأولى من 2023، باعت فولفو 395,856 سيارة على مستوى العالم، بزيادة 18 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من 2022 بفضل ارتفاع الطلب على السيارات التي تعمل بشكل كامل بالكهرباء أو الهجينة.

وقالت الشركة المصنعة، التي تملك شركة جيلي الصينية حصة أغلبية فيها، إنها باعت 64,764 سيارة تعمل بشكل كامل بالكهرباء حتى الآن مقارنة مع 23,803 سيارات في الفترة نفسها من العام الماضي.

وتستهدف الشركة أن تصبح كهربائية بنسبة 100 بالمئة بحلول العام 2030، مع توسعها في مبيعات السيارات الكهربائية.