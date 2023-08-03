العالم اليوم - بغداد وأربيل.. خطوات متسارعة لحل خلاف النفط

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 3 أغسطس 2023 02:18 مساءً - يرى رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن الظروف السياسية في بلاده حاليا مواتية من أجل الوصول إلى اتفاق بشأن إدارة الثروات النفطية بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة إقليم كردستان، خاصة في ظل الاتفاق بين القوى السياسية الذي يتجسد في حكومة الائتلاف.

وقبيل إعداد مسودة قانون ينظم استغلال الثروات الطبيعية في العراق، يجري وفد رفيع المستوى من إقليم كردستان مباحثات في بغداد بشأن قانون النفط والغاز الذي تعتزم الحكومة الاتحادية حل نقاط الخلاف الخاصة به.

وقال محمد شياع السوداني إن كتلا سياسية ستشارك في المباحثات نظرا لحاجة بعض بنود القانون إلى توافق سياسي.

فهل ينجح الطرفان في التوصل إلى هذا التوافق؟

ويقول مستشار رئيس الوزراء العراقي، الدكتور حسين علاوي، لبرنامج "غرفة الأخبار" على "دوت الخليج":