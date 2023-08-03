العالم اليوم - بنك مصري يطرح وديعة دولارية لأجل عام بفائدة 6 بالمئة

انتم الان تتابعون خبر بنك مصري يطرح وديعة دولارية لأجل عام بفائدة 6 بالمئة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 3 أغسطس 2023 03:16 مساءً - طرح البنك التجاري الدولي (CIB)، أكبر بنك خاص مدرج في مصر، وديعة دولارية لأجل عام، بفائدة سنوية 6 بالمئة تصرف شهريا.

وقال البنك في بيان، إن الوديعة الجديدة تقدم أعلى سعر فائدة على الودائع متوسطة الأجل على مستوى الجهاز المصرفي المصري، وتتيح للعملاء ادخار أموالهم بدون الحاجة إلى ربطها لمدة طويلة.

ويبلغ الحد الأدنى لربط الوديعة 10 آلاف دولار ويمكن استردادها في أي وقت، بحسب بيان البنك.

يذكر أن بنكا الأهلي المصري ومصر، طرحا الأسبوع الماضي، شهادتي ادخار بالدولار، لمدة 3 سنوات، بعائد سنوي 9 بالمئة يصرف مقدما بما يعادله بالجنيه المصري عن الفترة كلها بواقع 27 بالمئة من قيمة الشهادة عن إجمالي مدة الشهادة ولا يجوز الاقتراض بضمانها وتسترد الشهادة في تاريخ الاستحقاق بالدولار، وعائد سنوي 7 بالمئة؜ ويصرف ربع سنويا بالدولار.

وتسعى مصر لزيادة مواردها من العملات الأجنبية الشحيحة عبر طرح مجموعة من المبادرات مثل سيارات المغتربين وشهادات الادخار الدولارية.

وأظهرت بيانات حديثة للبنك المركزي المصري، أن العجز في صافي الأصول الأجنبية، وهو الفارق بين ما يملكه النظام المصرفي من أصول بالعملات الأجنبية المستحقة على غير المقيمين وما عليه من التزامات، زاد بمقدار 82.1 مليار جنيه (2.66 مليار دولار) في يونيو عن الشهر السابق، ليصل صافي الأصول الأجنبية إلى سالب 837.3 مليار جنيه (27.1 مليار دولار).