العالم اليوم - السعودية تمدد خفض إنتاج النفط الطوعي الإضافي حتى سبتمبر

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 3 أغسطس 2023 05:12 مساءً - نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، الخميس، عن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة، أن المملكة ستمدد خفضها الطوعي البالغ مليون برميل من النفط يوميا، والذي بدأ تطبيقه في يوليو الجاري لشهر آخر، ليشمل سبتمبر، مع إمكانية تمديد أو تمديد وزيادة هذا الخفض.

وذكرت الوكالة أنه بذلك سيكون إنتاج السعودية في شهر سبتمبر المقبل ما يقارب 9 ملايين برميل يوميا.

وأوضح المصدر أن هذا الخفض هو بالإضافة إلى الخفض التطوعي الذي سبق أن أعلنت عنه المملكة في أبريل الماضي، والممتد حتى نهاية ديسمبر 2024.

وأكد المصدر أن هذا التخفيض التطوعي الإضافي، "يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول أوبك+ بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها".