العالم اليوم - "فوتوشوب" في خدمة السياسة.. بايدن يبدو أصغر عمرا

انتم الان تتابعون خبر "فوتوشوب" في خدمة السياسة.. بايدن يبدو أصغر عمرا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 3 أغسطس 2023 05:12 مساءً - نشر كريس جاكسون تغريدة على موقع "إكس"، (تويتر) سابقا، تجمع الرئيس الحالي جو بايدن ومنافسه في انتخابات العام المقبل، الجمهوري دونالد ترامب.

ويبدو بايدن في الصورة أنيقا ومرتديا قميصا أبيض اللون بالإضافة إلى نظارته المعهودة وقبعة ويلوّح بيده للمصورين.

ويبدو وجه بايدن الذي يبلغ من العمر (80 عاما) أصغر مما هو في الحقيقة، أما ترامب فبدا عجوزا أكثر من الواقع بدليل بروز العروق في رقبته، كما بدا أكثر سمنة.

وكتب كريس على "إكس": "كما قلت سابقا، إذا أرادوا أن يجعلوا المسابقة حول اللياقة، فإن المنافسة انطلقت".

وكتبت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن صورة بايدن جرى التلاعب بها ليظهر بوجه أصغر بعشرات السنوات من عمره الحالي.

لكن هذا الأمر ليس مهما بالنسبة إلى كريس الذي انضم إلى صفوف الحزب الديمقراطي في سن الـ19.

ولم يعبأ أنصار الحزب الديمقراطي كثيرا بهذا التلاعب، فأعدوا نشر التغريدة.

ويواظب كريس، كما كثيرين، من أنصار الحزب الديمقراطي على الترويج لبايدن بنشر مقاطع وصور تؤكد أنه في حالة ممتازة، في حين يظهرون صحة ترامب وكأنها معتلة.

لكن كثيرا من هذه الصور ليست حقيقية، إذ جرى التلاعب بها عبر برنامج "فوتوشوب".

في المقابل، يرى 70 بالمئة من الناخبين في الولايات المتحدة أن عمر بايدن المتقدم لا يؤهله لولاية ثانية في البيت الأبيض.

ويعمل البيت الأبيض ما في وسعه لحماية بايدن من المواقف والأسئلة "المحرجة" المتصلة بعمره.

وعلى سبيل المثال، في الأسابيع الأخيرة، استعان المسؤولون الأميركيون في البيت الأبيض بسلم فيه درجات أقل لصعود الطائرة الرئاسية، لتقليص احتمالات تعثر بايدن.