بوتين: الوضع فى الصناعة التحويلية مستقر بشكل عام

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 3 أغسطس 2023 05:19 مساءً - أعلن الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، أن الوضع فى الصناعة التحويلية مستقر بشكل عام وما تزال العمالة عند مستوى عام 2021.

وقال بوتين، خلال اجتماع مع رؤساء شركات التصنيع الروسية، اليوم الخميس:"أود أقول إن الوضع في الصناعة التحويلية ببلدنا مستقر وثابت بشكل عام، وتظل العمالة في الصناعات التحويلية على نفس مستوى عام 2021".

وأضاف الرئيس الروسي:" أن العمالة تبلغ حوالي عشرة ملايين شخص في صناعتنا التحويلية، أي 14 بالمئة من إجمالي عدد العاملين في الاقتصاد الروسي".

وتابع بوتين "أن الأجور تتزايد أيضا،حيث تجاوزت في مايو الماضي مستوى العام الماضي بأكثر من 20%، مشيرا إلى أن الأجور الاسمية تبلغ 69.2 ألف روبل في الشهر"، موضحا أن هذين العاملين (الحفاظ على العمالة ونمو الأجور) يشيران إلى أن الصناعة الروسية تكتسب زخمًا وسرعة وتتلقي طلبات وتتطور في مجالات جديدة.

ولفت بوتين إلى أن نتائج النصف الأول من العام الحالي تؤكد أن نمو الصناعات التحويلية بلغ 6.2 بالمئة على أساس سنوي. يُذكر أن محافظة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، أعلنت الشهر الماضي أن الاقتصاد الروسي وصل إلى مستوى ما قبل الأزمة باستثناء قطاع النفط والغاز بسبب العقوبات القاسية.