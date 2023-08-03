بايدن يطالب المجلس العسكري في النيجر بإطلاق سراح الرئيس بازوم واستعادة الديمقراطية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 3 أغسطس 2023 05:19 مساءً - دعا جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، المجلس العسكري في النيجر إلى إطلاق سراح بازوم واستعادة الديمقراطية.

دعا جو بايدن إلى الإفراج الفوري عن رئيس النيجر المنتخب واستعادة الديمقراطية في البلاد، في أعلى تدخل للولايات المتحدة منذ الانقلاب الذي أطاح بمحمد بازوم من السلطة.

وقال الرئيس الأمريكي في بيان اليوم الخميس في الذكرى 63 لاستقلال النيجر: أدعو إلى إطلاق سراح الرئيس بازوم وعائلته على الفور والحفاظ على الديمقراطية التي اكتسبتها النيجر بشق الأنفس.

وقال: في هذه اللحظة الحرجة، تقف الولايات المتحدة إلى جانب شعب النيجر لتكريم شراكتنا المستمرة منذ عقود والمتجذرة في القيم الديمقراطية المشتركة ودعم الحكم الذي يقوده المدنيون.

وتأتي مطالب بايدن في الوقت الذي يخاطب فيه زعيم الانقلاب الأمة للتحذير من التدخل الأجنبي، حذر زعيم الانقلاب الجنرال عبد الرحمان تشياني من أي تدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.

ومن المتوقع أن تنظم احتجاجات لدعم الانقلاب يوم الخميس بمناسبة عيد استقلال النيجر، هذا على الرغم من الحظر الرسمي للمظاهرات.

أمريكا والنيجر

أمرت الولايات المتحدة بالإخلاء الجزئي لسفارتها في النيجر بعد الانقلاب الذي وقع الأسبوع الماضي، وتم بالفعل إجلاء مئات الرعايا الأجانب من البلاد، وتعرضت السفارة الفرنسية يوم الأحد لهجوم من قبل المتظاهرين.

طلبت فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة في النيجر، من المجلس العسكري الذي سيطر على البلاد ضمان أمن سفارتها، وهاجمت حشود البعثة الدبلوماسية الفرنسية يوم الأحد، مما دفع البلاد إلى تنظيم رحلات إخلاء.

تم الآن نقل أكثر من 1000 مواطن فرنسي وأوروبي آخر، وفقًا لوزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو.