الدفاعات الروسية تسقط 6 مسيرات أوكرانية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس، عن إسقاط ست مسيرات أوكرانية حاولت مهاجمة مقاطعة كالوغا جنوب غرب روسيا، دون أن يسفر ذلك عن إصابات أو أضرار.
ونقلت وكالة أنباء “تاس” عن الوزارة في بيان لها، القول: “أحبطت الدفاعات الروسية ليلة الخميس محاولة نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي بالمسيرات، وتم تدمير ست مسيرات دون وقوع أضرار أو إصابات”.
وكانت الدفاعات الروسية قد أحبطت هجوما إرهابيا نفذه نظام كييف فجر الأحد الماضي بثلاث مسيرات على موسكو.. بحسب وكالة “تاس”.
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