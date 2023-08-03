فرنسا تعلن انتهاء عمليات الإجلاء من النيجر
أعلنت فرنسا، اليوم الخميس ،إجلاء 1079 شخصا جوا، وانتهاء عملية إجلاء أجرتها لترحيل الفرنسيين ومواطني دول أخرى عن النيجر بعد سيطرة العسكريين على الحكم هناك.
وقال وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو على منصة "إكس": " إن الفرنسيين والأجانب الذين تم إجلاؤهم "هم الآن بأمان".
وأضاف لوكورنو :" أن مجموع من تم إجلاؤهم 577 فرنسيا إضافة إلى "عدد كبير من جنسيات أخرى".
وكانت فرنسا قد ذكرت في وقت سابق أن ما يقدر بـ600 من مواطنيها كانوا يقيمون بشكل دائم في النيجر وقت الانقلاب، حيث استعان الجيش الفرنسي بخمس طائرات في عملية الإجلاء.
وتنشر فرنسا 1500 جندي في النيجر لمحاربة الإرهاب في منطقة الساحل التي تضم دولا كانت مستعمرات فرنسية سابقة، وتقع على الطرف الجنوبي للصحراء.
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