العالم اليوم - الميزانية السعودية تسجل عجزا بـ1.4 مليار دولار بالربع الثاني

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 3 أغسطس 2023 06:22 مساءً - سجلت ميزانية المملكة العربية السعودية عجزًا بقيمة 5.3 مليار ريال (1.41 مليار دولار) في الربع الثاني من 2023.

وقالت وزارة المالية السعودية، الخميس، في تقريرها الفصلي عن أداء الميزانية، إن إجمالي إيرادات المملكة في الربع الثاني بلغت 314.823 مليار ريال (83.9 مليار دولار) تشمل عائدات النفط التي وصلت إلى 179 مليار ريال (47.7 مليار دولار).

وبحسب بيانات التقرير الفصلي، فقد بلغت المصروفات في الربع الثاني 320 مليار ريال (85.3 مليار دولار).

وخلال النصف الأول من العام الجاري، بلغت إيرادات الميزانية السعودية 595.7 مليار ريال (158.7 مليار دولار)، بينما بلغت المصروفات 603.9 مليار ريال (160.9 مليار دولار).

وبلغ العجز بأداء الميزانية السعودية خلال النصف الأول من العام الجاري 8.17 مليار ريال (نحو 2.18 مليار دولار).

وخلال الربع الأول من العام الجاري، سجل الأداء الفعلي للميزانية العامة السعودية خلال الربع الأول من العام 2023 عجزا قيمته 2.9 مليار ريال (773 مليون دولار)، فيما بلغت الإيرادات 281 مليار ريال (نحو 74.9 مليار دولار)، بينما سجلت المصروفات 284 مليار ريال (75.6 مليار دولار).

وجاء العجز في ميزانية الربع الأول 2023 نتيجة ارتفاع الإيرادات بمعدل أقل من معدل ارتفاع المصروفات، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 1 بالمئة، مقابل 29 بالمئة ارتفاعا في المصروفات مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.