وزير الخارجية الإيطالى: وجودنا فى منطقة الساحل الإفريقى ضرورة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 3 أغسطس 2023 06:29 مساءً - أكد وزير الخارجية الإيطالى، أنطونيو تايانى، إن الوضع فى النيجر يتطور، وإيطاليا ليست فى مرمى النيران، لذا "يجب علينا أن نبقى فى منطقة الساحل الإفريقى، لكن بدون أية حروب".

ونقلت وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء، عن تاياني قوله، اليوم الخميس، إن بلاده تؤيد أى محاولة دبلوماسية للتوصل إلى اتفاق، "ولهذا السبب أبقينا سفارتنا في نيامى مفتوحة، وإن السفيرة الإيطالية إيميليا جاتّو عادت إلى مقرها"، مشددا على ضرورة استعادة الديمقراطية وإيجاد حلول سلمية، وأن بلاده دائماً ضد فرضية أي تدخل عسكري أوروبي.