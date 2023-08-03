الصين: انهيار جسر على طريق سريع بسبب الفيضانات الناجمة عن هطول الأمطار

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 3 أغسطس 2023 06:29 مساءً - أفادت وسائل إعلام رسمية فى الصين اليوم /الخميس/ بانهيار جسر على طريق سريع فى شمالى البلاد جراء الفيضانات الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة، ما تسبب فى سقوط سيارتين فى النهر.

ونقلت قناة "إيه بى سي" الأمريكية عن هذه الوسائل قولها إنه لم ترد تقارير بعد عن سقوط ضحايا عقب انهيار الجسر على طول طريق هاربين-مودانجيانج السريع فى مقاطعة "هيلونغجيانج"، مشيرة إلى أن عمليات الإنقاذ جارية كما تم إغلاق جزء من الطريق السريع.

وكان الإعصار "دوكسوري" قد اجتاح الصين وضرب مقاطعة "فوجيان" الجنوبية الأسبوع الماضي، بعد أن ضرب الفلبين، فيما تستعد الصين لوصول العاصفة المدارية "خانون"، والتى تعد سادس عاصفة خلال هذا العام، حيث من المتوقع أن تضرب الساحل الشرقى للبلاد هذا الاسبوع.