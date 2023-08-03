بلينكن: يجب على روسيا التوقف عن استخدام البحر الأسود كورقة ابتزاز

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 3 أغسطس 2023 07:31 مساءً - قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتونى بلينكن، إنه يجب على روسيا التوقف عن استخدام البحر الأسود كورقة ابتزاز، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلن رئيس الوزراء أوكرانيا دينيس شميهال، أن نحو مليون طفل أوكرانى ينزحون حاليا إلى خارج البلاد هربا من الحرب.

وقال شميهال، خلال مؤتمر سفراء أوكرانيا، بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية اليوم الخميس، إن الاتحاد الأوروبي به وحدة، وسجلت وجود أكثر من 770 ألف طفل أوكراني داخل النظام التعليمي الأوروبي.

وشدد رئيس الوزراء على أن المليون طفل يشكلون موردا من موارد مستقبل أوكرانيا ويجب إعادتهم إلى بلادهم.