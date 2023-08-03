العالم اليوم - داعش يعلن مقتل زعيم التنظيم أبو الحسين القرشي

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 3 أغسطس 2023 08:22 مساءً - أكد متحدث باسم تنظيم داعش الإرهابي، الخميس، في تسجيل غير مؤرخ على قناة للتنظيم على تيليغرام مقتل زعيم التنظيم أبو الحسين الحسيني القرشي.
وذكر المتحدث باسم التنظيم الإرهابي أن مقتل زعيمه وقع خلال اشتباكات في إدلب شمال غربي سوريا.
وأصبح التنظيم، الذي كان ذات يوم يحكم ملايين الأشخاص خلال سيطرته على ثلث أراضي العراق وسوريا، يعمل في الخفاء.
وشمال غربي سوريا أصبحت أهم ملاذ آمن لداعش في الشرق الأوسط، بعد هزيمته في العراق عام 2017 وفي سوريا عام 2019، ويتسلل عناصره عبر الحدود العراقية السورية التي يبلغ طولها 600 كيلومتر.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال في أبريل الماضي إن قوات من المخابرات التركية قتلت أبو الحسين الحسيني القرشي في سوريا.
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