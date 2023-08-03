العالم اليوم - لخطر الحرائق.. هيونداي وكيا تستدعيان 91000 مركبة بهذه الدولة

انتم الان تتابعون خبر لخطر الحرائق.. هيونداي وكيا تستدعيان 91000 مركبة بهذه الدولة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 3 أغسطس 2023 08:22 مساءً - قالت شركتا هيونداي موتور وكيا، الخميس، إنهما ستستدعيان أكثر من 91 ألف سيارة في الولايات المتحدة بسبب مخاطر حدوث حرائق بها، وحثت الشركتان ملاك السيارات على ركنها خارج المباني أو بعيدا عنها بانتظار الإصلاح.

ويشمل الاستدعاء سيارات هيونداي طراز (باليسيد) لعامي 2023 و2024 وطُرُز (توسون) و(سوناتا) و(إلانترا) و(كونا) لعام 2023 وطراز (سيلتوس) لعامي 2023 و2024 وسيارتي كيا من طرازي (سول) و(سبورتاج) لعام 2023.

وقالت الشركتان الكوريتان إن أجهزة التحكم الإلكترونية لمجموعة مضخة الزيت ربما تحتوي على مكونات كهربائية تالفة من شأنها زيادة درجة حرارة المضخة.

وسيتم إخطار المالكين في أواخر سبتمبر على أن يقوم الوكلاء بفحص وحدات التحكم في مضخة الزيت الكهربائية واستبدالها حسب الحاجة.

وفي مايو الماضي، أعلنت شركة هيونداي الكورية الجنوبية لصناعة السيارات دفع ما يصل إلى 200 مليون دولار كتعويض لمالكي سيارات لها في الولايات المتحدة، بعد سلسلة سرقات وحوادث ناجمة عن تحدّ حقق انتشاراً كبيراً على تيك توك.

وبهدف إنهاء دعاوى قضائية جماعية، توصلت الشركة إلى اتفاق لتعويض حوالي 9 ملايين مالك لسيارات "هيونداي" و"كيا" مصنوعة بين عامي 2011 و2022، من طرازات مثل "توسون" و"سانتا في" و"إيلانترا"، بحسب بيان للشركة.

وقد بدأ تحدي تيك توك الذي أطلق عليه اسم "كيا تشالنج" (تحدي كيا) على المنصة الشهيرة في عام 2022، بعدما أظهر لصوص معروفون بالاسم المستعار "كيا بويز" في مقطع فيديو كيفية تشغيل سيارات معينة بالقوة باستخدام سلك "يو اس بي".