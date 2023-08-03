العالم اليوم - لهذا السبب.. روسيا تفرض غرامة مالية على "أبل" الأميركية

انتم الان تتابعون خبر لهذا السبب.. روسيا تفرض غرامة مالية على "أبل" الأميركية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 3 أغسطس 2023 08:22 مساءً - فرضت محكمة في موسكو غرامة مالة على شركة "أبل" قيمتها 400 ألف روبل (4274 دولارا) اليوم الخميس لعدم حذف محتوى "غير دقيق" حول ما تسميه روسيا "عملية عسكرية خاصة" في أوكرانيا.

وقالت وكالة تاس الروسية إن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها فرض غرامة على شركة أبل بسبب تلك المخالفة.

ولم تصدر أبل أي تعليق حتى الآن على القرار، بحسب رويترز.

وأوقفت الشركة الأميركية الشهيرة مؤقتا جميع مبيعات منتجاتها في روسيا بعد فترة وجيزة من اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، وجعلت خدمة أبل باي محدودة في روسيا.

وتخوض موسكو صدامات مع شركات التكنولوجيا الكبرى لسنوات حول المحتوى والرقابة والبيانات والتمثيل المحلي في نزاعات تصاعدت بعد بدء الأزمة في أوكرانيا.