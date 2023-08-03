العالم اليوم - واقعة مرعبة.. تمساح يلتهم لاعب كرة قدم أثناء السباحة

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 3 أغسطس 2023 09:22 مساءً - التهم تمساح ضخم لاعب فريق "ديبورتيفو ريو كاناس" الكوستاريكي لكرة القدم للهواة، خيسوس ألبيرتو لوبيز، أثناء سباحة اللاعب في نهر ريو كاناس في مقاطعة غواناكاستي.

وعقب الحادثة، قتل السكان المحليين التمساح داخل البحيرة رميا بالرصاص. وقال نادي ديبورتيفو ريو كاناس، في بيان له، بعد تشييع جنازة لاعبه: "اليوم، هو يوم صعب للغاية بالنسبة لنا جميعا. سوف نتذكرك كمدرب ولاعب كرة قدم، وأيضا كأب. ستعيش دائما في قلوبنا".

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