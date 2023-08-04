العالم اليوم - زيلينسكي يعترف: نواجه مصاعب على الجبهة لكننا مسيطرون

انتم الان تتابعون خبر زيلينسكي يعترف: نواجه مصاعب على الجبهة لكننا مسيطرون من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 4 أغسطس 2023 12:22 صباحاً - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الخميس إن الجيش الأوكراني يواجه صعوبات على خطوط الجبهة في الشرق والجنوب لكنه ممسك بزمام الأمور في هجومه المضاد.

وأضاف زيلينسكي في خطابه المسائي عبر الفيديو "هناك قتال عنيف. المحتلون يحاولون وقف رجالنا بكل قوتهم. هجمات شرسة للغاية" في إشارة لعدة مناطق في الشرق حيث تستعر المعارك.

وتابع قائلا: "في الجنوب، كل الأمور صعبة. لكن أيا كان ما يفعله العدو فالقوات الأوكرانية هي المسيطرة".

هجوم أوكرانيا المضاد.. إلى أين وصل؟