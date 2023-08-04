العالم اليوم - أول تعليق لترامب بعد مثوله أمام المحكمة

انتم الان تتابعون خبر أول تعليق لترامب بعد مثوله أمام المحكمة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 4 أغسطس 2023 01:24 صباحاً - ندد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بما وصفة بـ"يوم حزين جدا" للولايات المتحدة بعد مثوله أمام المحكمة يوم الخميس.

واعتبر ترامب أن توجيه التهم له "اضطهاد لخصم سياسي".

واتفق الادعاء وفريق الدفاع عن الرئيس الأميركي السابق ترامب، على أن الجلسة القادمة في قضية محاولة تغيير نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020، ستكون يوم 28 أغسطس.

ودفع ترامب الخميس ببراءته من التآمر على المؤسسات الأميركية، بعد يومين من اتهامه بمحاولة قلب نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

ومثل الملياردير الجمهوري أمام محكمة فدرالية تقع على مقربة من مبنى الكابيتول الذي اقتحمه أنصار له في 6 يناير 2021.

وترامب متهم بالتخطيط مع ستة آخرين لم تذكر اسماؤهم، لقلب نتيجة الانتخابات، وهذه القضية هي الأخطر من بين ثلاث قضايا جنائية تهدد بعرقلة محاولته العودة إلى البيت الأبيض.

وقالت وسائل إعلام أميركية، إن ترامب غادر المحكمة عقب مثوله للتحقيق في التهم الموجهة إليه.

ماذا جاء في لائحة الاتهامات الجنائية لترامب؟