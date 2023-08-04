العالم اليوم - وول ستريت تغلق على تراجع طفيف مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 4 أغسطس 2023 01:24 صباحاً - أغلقت مؤشرات بورصة الأسهم الأميركية على تراجع طفيف، الخميس، بعد جلسة تداول متقلبة بينما يعكف المستثمرون على تقييم ارتفاع جديد في عوائد سندات الخزانة.

وزادت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات إلى 4.198 بالمئة خلال الجلسة وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر، لتواصل صعودا بدأته أمس بعد خفض وكالة فيتش للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة.

ويترقب المستثمرون النتائج الفصلية لشركتي أبل وأمازون المزمع نشرها بعد إغلاق السوق.

تحركات الأسهم

ووفقا لبيانات أولية، انخفض المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بواقع 12.37 نقطة، بما يعادل 0.27 بالمئة ليغلق عند 4501.02 نقطة.

كما تراجع المؤشر "ناسداك" المجمع بواقع 13.73 نقطة أو بنسبة 0.11 بالمئة إلى 13957.99 نقطة.

وهبط المؤشر "​​داو جونز" الصناعي بواقع 75.07 نقطة أو بنسبة 0.21 بالمئة إلى 35207.45 نقطة.