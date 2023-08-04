العالم اليوم - فيديو لسيدة تنجو من هجوم تمساح بأعجوبة.. قاومته 90 دقيقة

انتم الان تتابعون خبر فيديو لسيدة تنجو من هجوم تمساح بأعجوبة.. قاومته 90 دقيقة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 4 أغسطس 2023 02:22 صباحاً - نجت سيدة إندونيسية أواخر الشهر الماضي من موت محقق، بعدما قاومت تمساحا هاجمها لأكثر من 90 دقيقة.

وبينما كانت فالميرا دي جيسوس تجلب الماء من إحدى الجداول القريبة من المزرعة التي تعمل فيها بمقاطعة كاليمانتان الغربية في إندونيسيا، تعرضت لهجوم تمساح كان مختبئا في المكان.

وحسبما ذكر موقع Tribunbanten الإخباري الإندونيسي، فإن التمساح العملاق سحب فالميرا بعدما أمسك بساقها.

وأظهر مقطع فيديو فالميرا وهي تكافح للإفلات من التمساح، بينما حاول زملاؤها في العمل إبعاد الحيوان الزاحف العملاق عنها بالعصي.

ووفق شهود عيان، فإن فالميرا قاومت التمساح، وساعدها في الإفلات منه مستوى الماء غير العميق.

وبعد نقلها إلى المستشفى، قالت فالميرا: "كنت أتألم من المكان الذي كان يمسكني فيه التمساح. لم أستطع التحرر منه بسهولة. كان يسحبني بقوة، وظننت أني سأموت".

وأضافت الناجية: "أرقد في المستشفى وما زلت أرى التمساح، وأشعر به على جسدي. ممتنة جدا للأشخاص الذين ساعدوني على الإفلات منه. لقد أنقذوا حياتي".

وبحسب الأطباء، فإن فالميرا تعاني من جروح عميقة في ذراعها اليمنى وفخذها وأسفل ساقها، ولكنها ستتعافى منها بعد فترة من الزمن.