العالم اليوم - لاعب جديد في الدوري الإنجليزي على رادار الهلال السعودي

انتم الان تتابعون خبر لاعب جديد في الدوري الإنجليزي على رادار الهلال السعودي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 4 أغسطس 2023 03:22 صباحاً - كشف تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن سعي نادي الهلال السعودي لضم لاعب أستون فيلا الإنجليزي، لوكاس ديني.

وقالت الصحيفة، إن الهلال الذي تعاقد مع روبن نيفيز وكاليدو كوليبالي من وولفرهامبتون وتشلسي على التوالي، يمضي قدما نحو ضم ديني.

وأشارت "ديلي ميل" إلى أن الظهير الفرنسي، من غير المرجح أن يكون ضمن خيارات المدرب أوناي إيمري الأساسية في الموسم الكروي القادم.

وسبق للصحيفة أن قالت في يوليو الماضي، إن أستون فيلا منفتح على العروض التي يمكن أن تقدم للاعبه ديني.

ويتنافس الهلال وفق الصحيفة البريطانية مع بعض الأندية الراغبة في ضم لاعب إيفرتون السابق، وعلى رأسها نابولي بطل الدوري الإيطالي.