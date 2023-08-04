العالم اليوم - بيونغيانغ: تقديم حزمة أسلحة أميركية لتايوان "استفزاز خطير"

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 4 أغسطس 2023 04:20 صباحاً - انتقدت كوريا الشمالية تقديم حزمة أسلحة أميركية لتايوان واتهمت الولايات المتحدة بأنها تدفع التوترات في المنطقة إلى "نقطة إشعال حرب أخرى"، وذلك حسبما أفاد الإعلام الرسمي في كوريا الشمالية اليوم الجمعة.

وكشفت الولايات المتحدة عن حزمة مساعدات لتايوان بقيمة تصل إلى 345 مليون دولار يوم الجمعة بينما أقر الكونغرس تقديم أسلحة تصل قيمتها لمليار دولار إلى الجزيرة في موازنة عام 2023.

ماذا جاء في بيان بيونغيانغ بشأن حزمة الأسلحة الأميركية لتايوان؟

في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية، قال ماينجيونج ريم المدير العام لإدارة الشؤون الصينية بوزارة الخارجية الكورية الشمالية إن الخطة "استفزاز عسكري وسياسي خطير وانتهاك صارخ" لمبدأ الصين الواحدة.

قال البيان "إنها النية الأميركية الشريرة لتحويل تايوان إلى قاعدة متقدمة ضد الصين وخندق على خط المواجهة لتنفيذ استراتيجيتها لردع الصين".

أضاف البيان "منطقة آسيا والمحيط الهادي بما فيها شبه الجزيرة الكورية ومضيق تايوان ليست مسرحا للنشاط العسكري الأميركي ولا موقعا لتجارب الحرب".

حذر البيان الولايات المتحدة من أنها "ستدفع الثمن غاليا لاستفزاز المصالح الأساسية للصين".

تدعي بكين السيادة على الجزيرة وحذرت مرارا من أي "مراسلات رسمية" بين واشنطن وتايبيه.

ترفض تايوان مزاعم الصين وتقول إن الشعب التايواني وحده هو الذي يمكنه تقرير مستقبله.

واجتمع الزعيم الكوري الجنوبي كيم جونغ أون مع وفد صيني في بيونغيانغ الأسبوع الماضي، وتعهد بتعزيز العلاقات بين البلدين إلى "مستوى مرتفع جديد".