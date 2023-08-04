العالم اليوم - أول هجوم أوكراني على ميناء تجاري روسي.. ومسيّرات على القرم

انتم الان تتابعون خبر أول هجوم أوكراني على ميناء تجاري روسي.. ومسيّرات على القرم من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 4 أغسطس 2023 08:18 صباحاً - شنت أوكرانيا، فجر الجمعة، ما اعتبر أول هجوم لها على ميناء تجاري داخل الأراضي الروسية، وذلك بعد يومين من استهداف موسكو ميناء أوديسا الأوكرانية، في وقت ذكرت موسكو أنها أحبطت هجوما بالطائرات المسيّرة على شبه جزيرة القرم.

الهجوم على الميناء الروسي

أظهرت مقاطع فيديو أصوات انفجارات وإطلاق نار في ميناء نوفوروسيسك الروسي المطل على البحر الأسود.

كما أظهرت مقاطع أخرى لحظة تدمير ما بدا أنه زورق مسيّر.

يعد هذا أول هجوم أوكراني على أحد الموانئ التجارية الروسية الرئيسية.

قالت الدفاع الروسية إن القوات الأوكرانية هاجمت قاعدة نوفوروسيسك البحرية بزورقين مسيرين، مؤكدة تدميرهما.

قال الحاكم الإقليمي الروسي، فينيامين كوندراتييف، إنه لا توجد تقارير عن حدوث إصابات أو أضرار نتيجة الهجوم الأوكراني.

ذكرت الجهة المسؤولة عن تحميل لناقلات بالنفط في ميناء نوفورسيسك، أن الميناء أوقف مؤقتا حركة جميع السفن، وفق "رويترز".

أضافت أن مرافقه لم تصب بأي أضرار وإن عمليات تحميل النفط مستمرة على الناقلات التي كانت راسية بالفعل في الميناء.

أظهرت مقاطع مصورة تداولتها مجموعة محلية على الإنترنت ونشرها موقع "أسترا" الإلكتروني الإخباري الروسي حركة السفن قبالة الساحل وصوت إطلاق النار يأتي من اتجاه البحر.

ذكرت وكالة الإعلام الروسية أن خدمات الطوارئ في نوفوروسيسك أكدت وقوع انفجارات وأضافت أنه جرى إبلاغ أجهزة الأمن.

13 مسيّرة على القرم

قالت وزارة الدفاع الروسية إنها أحبطت، الجمعة، هجمات أوكرانية بـ13 طائرة مسيّرة على شبه جزيرة القرم.

أضافت أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 10 طائرات مسيرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم الجمعة

واعترضت 3 طائرات أخرى من النوع نفسه باستخدام تدابير إلكترونية مضادة.

الهجوم على ميناء أوديسا

في 2 أغسطس الجاري، شنت روسيا هجوما على ميناء مدينة أوديسا الأوكرانية الساحلية.

وقالت كييف إن الهجوم الذي تم بطائرات مسيّرة أدى إلى وقوع خسائر مادية في ميناء أوديسا وبنيتها التحتية الصناعية.

وجاء هذا الهجوم مع تصاعد الاشتباكات في البحر الأسود والموانئ المحاذية منذ أن رفضت روسيا الشهر الماضي تمديد اتفاق يسمح بالتصدير الآمن للحبوب من الموانئ الأوكرانية.

وطالت هذه الهجمات منشآت الموانئ الأوكرانية وصوامع القمح في البحر الأسود أو بالقرب منه.