العالم اليوم - بورخيس يغادر مانشستر سيتي إلى أياكس.. وهذه قيمة العقد

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 4 أغسطس 2023 08:18 صباحاً - أعلن نادي أياكس أمستردام المنافس في دوري الدرجة الأولى الهولندي لكرة القدم تعاقده مع البرتغالي كارلوس بورخيس من مانشستر سيتي بطل إنجلترا.

وسيدفع أياكس لسيتي 14 مليون يورو (15.32 مليون دولار) مقابل الجناح البالغ من العمر 19 عاما. ويمتد العقد لـ5 سنوات، وفق "رويترز". وانضم بورخيس لأكاديمية مانشستر سيتي للشباب في 2014 قادما من سبورتنغ لشبونة. ولعب مع فريق تحت 21 عاما الموسم الماضي، ليساعده على الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للشباب.

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