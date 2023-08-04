العالم اليوم - "أدنوك" تستحوذ على 30% من حقل غاز "أبشيرون" في أذربيجان

انتم الان تتابعون خبر "أدنوك" تستحوذ على 30% من حقل غاز "أبشيرون" في أذربيجان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 4 أغسطس 2023 10:24 صباحاً - استحوذت شركة "أدنوك" الإماراتية، على حصة تبلغ 30 بالمئة في حقل غاز "أبشيرون" في أذربيجان، في خطوة تهدف إلى تعزيز حضورها ونموها في أسواق الغاز العالمية.

وقالت "أدنوك" في بيان، الجمعة، إن الصفقة التي لم يتم الكشف عن تفاصيلها المالية، تخضع لموافقات الجهات التنظيمية المعنية.

وعند إتمام الصفقة ستمتلك "أدنوك" حصة 30 بالمئة في حقل غاز "أبشيرون"، بينما تمتلك شركتي "سوكار" و"توتال إنرجيز" حصة 35 بالمئة لكل واحدة منهما، بحسب البيان.

وقالت أدنوك إن الصفقة ستمكنها من "ترسيخ حضورها في منطقة تمتلك موارد طبيعية وفيرة وإمكانات نمو واعدة، مما يمهد الطريق أمامها للوصول إلى أسواق غاز دولية جذابة في أوروبا وآسيا الوسطى تشهد نمواً مستمراً".

وقال مصبح الكعبي، المدير التنفيذي للحلول منخفضة الكربون والنمو الدولي في "أدنوك": "بالتزامن مع توقعات ارتفاع الطلب العالمي على الغاز خلال العقود القادمة بشكلٍ كبير، تواصل "أدنوك" مساهمتها في تلبية احتياجات العالم من الطاقة بشكل مسؤول من خلال تطوير وإنتاج الغاز الطبيعي من أصول عالمية المستوى مثل حقل "أبشيرون".

وأضاف "نحن على ثقة بأن شراكتنا الاستراتيجية مع كل من (سوكار) و(توتال إنرجيز) ستساهم في تحقيق أقصى استفادة من موارد منطقة بحر قزوين لعقود قادمة، وتعزيز التعاون بين دولة الإمارات وأذربيجان في مختلف مجالات الطاقة بما يسهم في تسريع نمو قطاع الطاقة المتجددة العالمي، حيث يتخذ البلدان الصديقان خطوات طموحة للانتقال إلى مستقبل منخفض الكربون".

وقال نيكولاس تيراس، رئيس قطاع الاستكشاف والإنتاج في "توتال إنرجيز": "ترحب (توتال إنرجيز) بانضمام "أدنوك"، أحد شركائنا الاستراتيجيين، كشريك في حقل "أبشيرون" للغاز الذي بدأ مرحلة الإنتاج الأولي مطلع يوليو الماضي ويمتلك إمكانات كبيرة قابلة للتطوير ستساهم في تلبية الطلب المتنامي على الغاز".

وبحسب البيان، فإنه قد تم تسليم أول شحنة غاز من حقل "أبشيرون" بنجاح مطلع يوليو 2023.

وكجزء من شراكتهم الموسعة، وقعت "أدنوك" و"سوكار" كذلك مذكرة تفاهم تقومان بموجبها بتقييم فرص التعاون المحتمل في مجالات الطاقة المتجددة، والحلول منخفضة الكربون، ومشاريع الاستكشاف والتطوير والإنتاج في الإمارات وأذربيجان وعلى المستوى الدولي، وفق ما جاء في البيان.