العالم اليوم - بولندا تحذر من تحركات فاغنر في بيلاروسيا

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 4 أغسطس 2023 12:22 مساءً - قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوز مورافيتسكي إن نقل قوات مجموعة فاغنر الروسية إلى بيلاروسيا، يهدف لزعزعة استقرار الجناح الشرقي لحلف الناتو . وخلال لقائه الرئيس الليتواني في شرق بولندا دعا رئيس الوزراء البولندي إلى الاستعداد لمزيد من الخطوات الاستفزازية.
بدوره قال رئيس ليتوانيا إن عدد مقاتلي فاغنر في بيلاروسيا ربما يزيد عن 4 آلاف، داعيا للتنسيق بين الدول المجاورة لاتخاذ خطوات مشتركة في أصبحت الأمور أكثر تعقيدا، بما في ذلك إغلاق الحدود مع بيلاروسيا.
فكيف سيتطور هذا الملف في الأيام القادمة؟ وهل مخاوف الناتو مبررة؟
وفي هذا الإطار، قال مستشار مجلس الشيوخ البولندي للشؤون الخارجية مارسين زابوروفسكي لبرنامج "غرفة الأخبار" على دوت الخليج:
- أعتقد أن مخاوف بولندا مشروعة، لأن فاغنر تستوطن في بيلاروسيا وهذا تهديد واضح للحدود.
- الحدود البولندية اخترقت برا وجوا، وهذا يعني اختراق للناتو.
- لوكاشينكو يرديد التصعيد وجس نبض الناتو عن طريق مثل هذه التحرشات.
- وارسو تريد تأمين حدودها، هناك وجود أميركي في بولندا، ولن تتجرأ فاغنر على استفزازه.
- المروحيات اخترقت الأجواء البولندية عمدا، وهناك أدلة واضحة على ذلك.
- كان يمكن لذلك أن يؤدي لحادث، وفي حال تكررت الحادثة سيكون هناك رد حتما.
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