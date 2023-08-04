العالم اليوم - "إيكواس" يغادر النيجر دون لقاء قائد الانقلاب

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 4 أغسطس 2023 12:22 مساءً - غادر وفد المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" الذي وصل إلى نيامي، مساء الخميس، لإيجاد مخرج للأزمة في النيجر.

وقال مصدر في في "إيكواس" لوكالة "فرانس برس"، الجمعة، إن الوفد غادر النيجر، دون أن يلتقي عبد الرحمن تشياني، رئيس المجلس العسكري الذي يتولى السلطة في البلاد. وأوضح المصدر أن "مبعوثي إيكواس غادروا" ليل الخميس الجمعة لم يلتقوا أيضا الرئيس المعزول محمد بازوم". تحركات "إيكواس" يختتم كبار مسؤولي الدفاع في "إيكواس"، الجمعة، مناقشاتهم في نيجيريا حول التدخل المحتمل في النيجر، رغم أنهم قالوا إن هذا سيكون الملاذ الأخير.

فرضت المجموعة عقوبات على قادة الانقلاب في النيجر، بما في ذلك قطع الكهرباء عن البلاد.

في الوقت نفسه، تقوم "إيكواس" أيضا بمبادرات دبلوماسية، تمثلت في توجه وفد من المجموعة بقيادة نيجيريا إلى النيجر الخميس سعيا وراء "حل حاسم وودي للوضع"، وفقا للرئاسة النيجيرية.

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