العالم اليوم - كيف يقود الذكاء الاصطناعي تحولات في صناعة الإعلان؟

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 4 أغسطس 2023 01:20 مساءً - تقود ثورة الذكاء الاصطناعي تحولات واسعة في عديدٍ من الصناعات، من بينها صناعة الدعاية والإعلان، والتي تحظى بنصيب وافرٍ من المزايا التي تقدمها تطبيقات الـ AI المختلفة.. فكيف ذلك؟

تُسهم تطبيقات الذكاء الاصطناعي بأدوار على مستويات مختلفة داخل الصناعة، بما يتضمن تحسين استهداف الجمهور وتحسين تجربة المستخدم، وزيادة كفاءة الحملات الإعلانية والدعائية.

ومع استمرار التطور التكنولوجي، من المرجح أن يستمر تأثير الذكاء الاصطناعي على هذه الصناعة بشكل أكبر وأعمق في المستقبل.

ويُمكن إيجاز أبرز بصمات الذكاء الاصطناعي في صناعة الدعاية والإعلان في النقاط التالية:

استهداف المستهلكين، من خلال جمع وتحليل البيانات الضخمة المتعلقة بهم.

تحسين تجربة المستخدم من خلال تخصيص الإعلانات والمحتوى بناءً على اهتمامات المستخدمين وتفضيلاتهم.

التسويق التنبؤي عبر توقع احتياجات السوق المستقبلية والتغيرات في الطلب.

تحسين التواصل والاستجابة من خلال تحليل ردود فعل المستخدمين على الإعلانات والدعاية.

الإعلانات الذكية التي يمكن تخصيصها تلقائياً وفقاً للسياق المحيط واهتمامات المستخدم.

تحليل الأداء والبيانات بما يساعد الشركات على اتخاذ قرارات استراتيجية أفضل وتحسين النتائج.

التفاعل مع العملاء بشكل طبيعي.

وفي هذا السياق، يقول المستشار الأكاديمي في جامعة سان خوسيه الحكومية في كاليفورنيا، الدكتور أحمد بانافع، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد دوت الخليج" إنه يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحول صناعة الإعلان من حيث استهداف الجمهور وتحسين تفاعل العملاء وتصميم الحملات، علاوة على توليد الأفكار الإبداعية ، والمزيد.

أولاً- استهداف الجمهور:

يمكن لخوارزميات الذكاء الاصطناعي تحليل كميات هائلة من البيانات من مصادر مختلفة، مثل وسائل التواصل الاجتماعي وسجل التصفح وملفات تعريف العملاء.

من خلال معالجة هذه البيانات، يمكن للذكاء الاصطناعي تحديد الأنماط والرؤى في سلوك المستهلك واهتماماته وتفضيلاته.

يتيح ذلك للمعلنين إنشاء حملات عالية الاستهداف لها صدى مع شرائح جمهور محددة. على سبيل المثال، يمكن أن يساعد الذكاء الاصطناعي في تحديد التركيبة السكانية والاهتمامات والسلوكيات عبر الإنترنت للعملاء المحتملين الذين من المرجح أن يتفاعلوا مع منتج أو خدمة معينة. يمكن للمعلنين بعد ذلك تخصيص المحتوى وتسليم إعلاناتهم للوصول إلى هذه المجموعات المستهدفة المحددة ، مما يزيد من فرص التحويل.

ثانياً- تحسين تفاعل العملاء:

أصبحت روبوتات المحادثة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والمساعدات الافتراضية منتشرة بشكل متزايد في دعم العملاء والتفاعل.

يمكن لهذه الأنظمة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي الاستجابة لاستفسارات العملاء وتقديم توصيات مخصصة وتقديم المساعدة في الوقت الفعلي.

بفضل إمكانات معالجة اللغة الطبيعية، يمكن لبرامج الدردشة الآلية فهم أسئلة العملاء ومخاوفهم والرد عليها، مما يوفر دعماً فورياً على مدار الساعة.

لا يؤدي ذلك إلى تحسين رضا العملاء فحسب، بل يقلل أيضاً من العبء على فرق الدعم البشري، ما يمكنهم من التركيز على المشكلات الأكثر تعقيداً.

ثالثاً- تصميم الحملات:

يمكن للذكاء الاصطناعي تحليل كميات هائلة من بيانات الحملة التاريخية لتحديد الاتجاهات والرؤى والاستراتيجيات الناجحة.

من خلال الاستفادة من خوارزميات التعلم الآلي، يمكن للمعلنين اكتساب فهم أعمق للعناصر التي تدفع معدلات المشاركة والتحويل.

يمكن للذكاء الاصطناعي تحليل تصميمات الإعلانات السابقة والعناوين الرئيسية والمرئيات وعبارات الحث على اتخاذ إجراء للتوصية بالمجموعات الأكثر فاعلية للحملات المستقبلية.

يمكّن هذا النهج المستند إلى البيانات المعلنين من تحسين حملاتهم باستمرار، ما يضمن توصيل الرسائل الأكثر تأثيرًا إلى جمهورهم المستهدف.

رابعاً- توليد أفكار إبداعية:

يمكن للذكاء الاصطناعي مساعدة المعلنين في العملية الإبداعية من خلال توليد أفكار جديدة ومبتكرة لمحتوى الإعلان وتصميمه.

يمكن لأنظمة الذكاء الاصطناعي إنشاء محتوى بناءً على الحملات الناجحة الحالية واتجاهات السوق وتفضيلات المستهلك.

تفتح هذه القدرة المعززة للإبداع إمكانات جديدة للمعلنين لصياغة إعلانات جديدة وجذابة وملفتة للنظر تبرز في مشهد تنافسي.

خامساً- التحليلات التنبؤية:

يمكن للذكاء الاصطناعي تحليل البيانات التاريخية للتنبؤ بسلوك المستهلك، وتحديد الاتجاهات الناشئة، والتنبؤ بتغيرات السوق.

من خلال الاستفادة من التحليلات التنبؤية، يمكن للمعلنين اتخاذ قرارات أكثر استنارة وإنشاء حملات ذات صلة في وقت مبكر.

على سبيل المثال ، يمكن للذكاء الاصطناعي تحديد أنماط التسوق الموسمية والتفضيلات لمساعدة المعلنين على الاستعداد لمواسم الذروة وإنشاء عروض ترويجية مستهدفة لزيادة المبيعات.

سادساً- شراء الوسائط وتحسينها:

يمكن للأدوات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي أتمتة عملية شراء الوسائط وتحسين مواضع الإعلانات عبر مختلف القنوات والأنظمة الأساسية.

يمكن لهذه الأدوات تحليل بيانات الأداء في الوقت الفعلي واتخاذ قرارات تستند إلى البيانات لتخصيص ميزانيات الإعلانات بشكل أكثر فعالية.

كما يمكن أيضاً للذكاء الاصطناعي تحديد مواضع الإعلانات والأوقات والأشكال الأكثر فعالية من حيث التكلفة لزيادة الوصول والتأثير إلى أقصى حد، بما يضمن عرض الإعلانات للجمهور المناسب في الوقت المناسب.

سابعاً- التخصيص:

يعد التخصيص جانباً مهماً للإعلان الحديث ، ويلعب الذكاء الاصطناعي دورًا مهمًا في تقديم تجارب مخصصة للمستخدمين.

يمكن لخوارزميات الذكاء الاصطناعي تحليل بيانات المستخدم لفهم التفضيلات الفردية والسلوك وسجل الشراء.

كما يمكن للمعلنين بعد ذلك استخدام هذه المعلومات لتخصيص محتوى الإعلان والتوصيات على وجه التحديد لكل مستخدم، ما يزيد من احتمالية المشاركة والتحويل.

تخلق الإعلانات المخصصة إحساساً بالملاءمة والاتصال بالجمهور، ما يؤدي إلى مستويات أعلى من ولاء العلامة التجارية ورضا العملاء.

ويوضح بانافع أن الذكاء الاصطناعي يجلب نهجاً قائماً على البيانات ومتمحوراً حول العميل للإعلان. ومن خلال الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي في استهداف الجمهور وتصميم الحملات وتفاعل العملاء وتخصيص المحتوى، يمكن للمعلنين إنشاء حملات إعلانية أكثر تأثيراً ونجاحاً يتردد صداها مع جمهورهم المستهدف، وتحقق نتائج أفضل، وتؤدي في النهاية إلى زيادة الوعي بالعلامة التجارية والإيرادات.

ويختتم حديثه بالإشارة إلى أنه مع استمرار تطور تقنية الذكاء الاصطناعي، من المتوقع أن ينمو دورها في صناعة الإعلان فقط، الأمر الذي يمكّن المعلنين من خلال توفير رؤى وأدوات قوية للبقاء في المقدمة في سوق ديناميكي وتنافسي.