العالم اليوم - خطأ طبي.. حقنة خاطئة تحرق رحم سيدة أرادت الإنجاب

انتم الان تتابعون خبر خطأ طبي.. حقنة خاطئة تحرق رحم سيدة أرادت الإنجاب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 4 أغسطس 2023 01:20 مساءً - ضمن محاولاتها للإنجاب عبر تقنية التلقيح الاصطناعي، تعرضت سيدة أميركية للإصابة بحروق من الدرجة الأولى بسبب خطأ طبي.

تفاصيل القصة:

قصدت كريستين إحدى العيادات الطبية في بنسلفانيا لإجراء تنظير داخل الرحم.

التنظير يتطلب حقن الرحم بمحلول ملحي.

الكارثة كانت عندما حقن الطبيب محلول آخر داخل الرحم حيث بدأت كريستين تشعر بآلام شديدة.

تجاهل الطبيب شكوى كريستين قائلا إن ما يحصل أمر طبيعي.

اكتشف فيما بعد أن الطبيب لم يحقن المحلول الملحي بل حقن حمض ثلاثي الكلورواسيتيك الذي يستخدم في التقشير الكيميائي لإزالة الثآليل وعلاج الأمراض الجلدية مثل حب الشباب والبقع البنية.

عانت كريستين من حروق كيميائية من الدرجة الأولى والثانية داخل وخارج جسدها.

قالت إن الجلوس بعد شهور لا يزال مؤلما.

وقال متحدث باسم العيادة للصحيفة إن الطبيب الذي أخطأ في الإجراء "لم يكن مسؤولاً عن وجود الحمض في غرفة العمليات" و"لم يشارك في ملء الحقنة مسبقا".

رفعت كريستين وزوجها جيسون دعوى قضائية ضد العيادة، قائلين إنهما يعتزمان تحميلها والطبيب مسؤولية هذا السيناريو المروع.