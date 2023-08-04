العالم اليوم - بسبب مشجع.. مدرب ليفربول يفقد أعصابه

انتم الان تتابعون خبر بسبب مشجع.. مدرب ليفربول يفقد أعصابه من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 4 أغسطس 2023 02:18 مساءً - خرج مدرب نادي ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، عن طوره أثناء كتابة توقيع تذكاري طلبه أحد المشجعين.

ويشارك ليفربول حاليا في جولة تحضيرية في سنغافورة تمهيدا للموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث خسر أمام بايرن ميونخ الألماني 4-3، الأربعاء.

تفاصيل الحادثة

يظهر شريط فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي كلوب يخرج من حافلة "الريدز" في سنغافورة، حيث سار نحو حشد لعشاق النادي.

أثناء قيام بتوقيع تذكاري على أحد قمصان ليفربول التي قدمها أحد المشجعين إنه لا يملك الكثير من الوقت في الحقيقة، وطلب أن يتم الأمر بسرعة.

سلّمه أحدهم قلما لكي يضع توقيعه على القميص الذي سقط على الأرض بينما كان كلوب يهم بالتوقيع.

استشاط مدرب ليفربول غضبا إزاء هذه الحركة، وطالب المشجع بأن يمسك القميص جيدا، قبل أن يكيل له شتيمة.

انقسام المغردين

وحصد الفيديو مئات آلاف المشاهدات على موقع "إكس" (تويتر سابقا)، وعلى حساب واحد نال الفيديو نحو 350 ألف مشاهدة. وتبيانت ردود فعل المغردين.