كوريا الشمالية تعلن دعمها الكامل للصين

كوريا الشمالية تعلن دعمها الكامل للصيناعلنت كوريا الشمالية اليوم الجمعة عن دعمها الكامل للصين في قضية تايوان على خلفية القرارات الأمريكية بشأن توريدات الأسلحة إليها.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن رئيس قسم شؤون الصين في خارجية كوريا الشمالية، في بيان القول “نعتبر مخططات الولايات المتحدة التي تحرض أنصار استقلال تايوان، تدخلا فظا في الشؤون الداخلية للصين، واعتداء خطيرا على سيادتها”.

وأضاف: “نحن ندين ذلك بحزم ونرفضه”.

وأكد أن كوريا الشمالية “ستدعم بالكامل أي إجراءات تتخذها الصين لحماية سيادتها ووحدة أراضيها وتحقيق وحدة الأمة الصينية”.

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد أمر بتخصيص 345 مليون دولار لتقديم مساعدة عسكرية لتايوان، حيث تشير التقارير الإعلامية إلى أنها ستضم أنظمة الدفاع الجوي وأسلحة نارية وصواريخ ووسائل الاستطلاع والمراقبة.