العالم اليوم - ارتفاع تسليمات طائرات إيرباص 11% منذ بداية العام

انتم الان تتابعون خبر ارتفاع تسليمات طائرات إيرباص 11% منذ بداية العام من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 4 أغسطس 2023 03:22 مساءً - قالت شركة إيرباص الأوروبية لصناعة الطائرات، الجمعة، إن عمليات التسليم ارتفعت 11 بالمئة في الأشهر السبعة الأولى من العام إلى 381 طائرة.

وذكرت في نشرة تجارية شهرية أن الطائرات التي سلمتها في يوليو بلغت 65 طائرة.

وبعد بداية بطيئة هذا العام، تسارعت عمليات التسليم منذ مايو إذ تستهدف الشركة تسليم 720 طائرة في 2023.

وأكدت إيرباص الأسبوع الماضي هدف التسليم مع إصدار تقرير الأرباح للنصف الأول من العام، لكنها تراجعت عن هدف مؤقت للإنتاج الأساسي من 65 طائرة صغيرة الحجم شهريا بحلول نهاية عام 2024 ارتفاعا من حوالي 47 طائرة حاليا.

وأضافت الشركة أنها تلقت إجمالي 60 طلبية في يوليو، تشمل صفقات معلنة سابقا مع شركة طيران بيجاسوس لتسليمها 36 طائرة أخرى، ومع شركة طيران أيسلندا لتسليمها 13 طائرة.

واستقبلت الشركة حتى الآن إجمالي 1140 طلبية أو 1101 طلبية بعد إلغاء طلبيات مع طلب قياسي من الهند.