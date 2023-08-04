العالم اليوم - أسهم الإمارات تواصل مكاسبها الأسبوعية بدعم من ارتفاع النفط

انتم الان تتابعون خبر أسهم الإمارات تواصل مكاسبها الأسبوعية بدعم من ارتفاع النفط من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 4 أغسطس 2023 04:20 مساءً - واصل سوقا دبي وأبوظبي مكاسبهما الأسبوعية، الجمعة، بدعم من الأرباح القوية للشركات وأسعار النفط المرتفعة.

وتتجه أسعار النفط الخام، وهي محرك رئيسي لاقتصادات الخليج، لتسجيل مكاسب للأسبوع السادس بعد أن تعهدت السعودية وروسيا، ثاني وثالث أكبر منتجي النفط الخام في العالم، بخفض الإنتاج في سبتمبر.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر 43 سنتا إلى 85.57 دولار للبرميل بحلول الساعة 0825 بتوقيت غرينتش.

وفي دبي، صعد المؤشر الرئيسي 0.8 بالمئة على خلفية ارتفاع بأكثر من ثلاثة بالمئة لسهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك الإمارة، وزيادة باثنين بالمئة لسهم شركة إعمار العقارية.

لكن سهم مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور) تراجع 0.5 بالمئة وكان من بين أكبر ثلاثة خاسرين على المؤشر. وسجلت الشركة انخفاضا في الأرباح الفصلية.

فيما أنهى مؤشر أبوظبي التداولات دون تغير يذكر بعد التأرجح بين مكاسب وخسائر صغيرة.

وقفز سهم برجيل القابضة لخدمات الرعاية الصحية بأكثر من 10 بالمئة خلال الجلسة لينهى التداولات مرتفعا 8.8 بالمئة بعد الإعلان عن زيادة في أرباح الربع الثاني تجاوزت 51 بالمئة.

كما صعد سهم شركة أدنوك للإمداد والخدمات 5.3 بالمئة خلال التعاملات المبكرة مع قفزة لأرباح الربع الثاني بأكثر من ثلاثة أمثال.

وسجل مؤشرا أبوظبي ودبي مكاسب أسبوعية 0.3 بالمئة و1.2 بالمئة على الترتيب.