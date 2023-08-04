العالم اليوم - فرنسا.. غضب من المخابرات ورد على تعليق الاتفاقيات مع النيجر

انتم الان تتابعون خبر فرنسا.. غضب من المخابرات ورد على تعليق الاتفاقيات مع النيجر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 4 أغسطس 2023 04:20 مساءً - علقت فرنسا، الجمعة، على إلغاء الانقلابيين في النيجر اتفاقات للتعاون العسكري مع باريس، مشددة على أن "وحدها سلطات النيجر الشرعية" مخولة فسخها، فيما تحدثت تقارير أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وبخ رؤساء وكالات المخابرات بسبب عدم توقع انقلاب النيجر.

وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية: "تذكر فرنسا بأن الإطار القانوني لتعاونها مع النيجر في مجال الدفاع يستند إلى اتفاقات أبرمت مع السلطات النيجرية الشرعية".

وأضافت أن فرنسا "تعترف شأنها في ذلك شأن كامل الأسرة الدولية، فقط بهذه السلطات".

ماكرون وبخ رؤساء وكالات المخابرات

وفي السياق، نقلت صحيفة التايمز البريطانية أن ماكرون وبخ رؤساء وكالات المخابرات بسبب عدم توقع انقلاب النيجر.

وبحسب التايمز، قال ماكرون إن برنارد إيميه (64 عامًا)، مدير المديرية العامة للأمن الخارجي "DGSE" (وكالة المخابرات الخارجية الفرنسية) كان عليه أن يكون قد تنبأ بالإطاحة بالرئيس محمد بازوم على يد جناح داخل جيشه.

وقال ماكرون: "نيجر بعد مالي، هذا الأمر صعب (...) يمكننا أن نرى أن طريقة عمل (DGSE) غير مرضية. عندما لا ترى أي شيء واضح، الأمر يبين أن هناك مشكلة".

ويدافع إيميه عن نفسه، قائلاً: "كتبت تقريرًا عن الوضع في النيجر في يناير".

وتعتبر وكالة الاستخبارات الفرنسية (DGSE) نفسها على قدم المساواة مع الاستخبارات البريطانية (MI6) والأميركية (CIA).

أهمية النيجر لفرنسا