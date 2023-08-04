العالم اليوم - رئيسة وزراء إيطاليا تقاضي مغنيا شتمها على الملأ

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 4 أغسطس 2023 05:18 مساءً - قررت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني، مقاضاة بريان مولكو، أبرز مغن في فرقة بلاسيبو البريطانية، بعد أن كال الشتائم ضدها أثناء حفلة في إيطاليا.

شتم على الهواء

شارك بريان مولكو في حفلة للفرقة البريطانية في مهرجان خارج مدينة تورينو، شمالي إيطاليا، في يوليو الماضي.

خلال الحفل، كال المغني الأميركي البريطاني شتائم ضد ميلوني، أمام 5 آلاف متفرج.

تداول رواد مواقع التواصل فيديو يصرخ فيه مولكو: جورجا ميلوني أنتِ فاشية وعنصرية، كما كال لها الشتائم.

تحرك قضائي

لم تقف رئيسة الوزراء في إيطاليا مكتوفة الأيدي إزاء ما حدث، فقررت التحرك قضائيا ضد المغني فرفعت عليه قضية تشهير، لكنها لم تعلّق على الأمر علنا.

وبالفعل، خضع المغني للتحقيق من طرف الشرطة الإيطالية على خلفية "ازدراء المؤسسات" بعدما أبلغت السلطات المحلية عما حدث، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية.

ويُعرف على رئيسة الوزراء الإيطالية المنتمية إلى حزب "إخوة إيطاليا" اليميني أنها لا تتسامح أبدا مع ما يبدو إساءة لها أو اتهامات بلا أدلة.

ورفعت دعوى تشهير ضد محرري صحيفة "دوماني" المحلية زعمت أنها استغلت سلطتها لكي يرسو عطاء حكومي على شركة أحد أعضاء حزبها.

وطالبت بتعويضات، ومن المنتظر أن تنظر المحاكم الإيطالية في القضية في يوليو 2024.