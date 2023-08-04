العالم اليوم - لإعادة الرئيس بازوم.. هل تؤيد أميركا التدخل العسكري بالنيجر؟

انتم الان تتابعون خبر لإعادة الرئيس بازوم.. هل تؤيد أميركا التدخل العسكري بالنيجر؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 4 أغسطس 2023 05:18 مساءً - حددت الخارجية الأميركية، موقفها من التدخل العسكري المحتمل الذي لوحّت به منظمة "إيكواس" الإفريقية لفرض عودة النظام الدستوري في النيجر وإعادة الرئيس محمد بازوم للسلطة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، صامويل وربيرغ، في حديث خاص لموقع "دوت الخليج"، إن الولايات المتحدة تتعاون مع المجتمع الدولي وقادة المنطقة، بما في ذلك مجموعة غرب أفريقيا الاقتصادية (إيكواس)، في الدعوة إلى عودة الرئيس المنتخب محمد بازوم وعائلته، واستعادة جميع وظائف الدولة للحكومة الشرعية المنتخبة ديمقراطيًا في النيجر.

وأضاف: "نثمّن القيادة القوية لقادة إيكواس في الدفاع عن النظام الدستوري في النيجر والإجراءات التي اتخذوها لاحترام إرادة الشعب النيجري، ونراقب الأحداث عن كثب ونتواصل بانتظام مع السفارة الأمريكية في نيامي".

تحذير "إيكواس"

واتهم المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في النيجر، فرنسا بالتخطيط للتدخل العسكري لإعادة بازوم، مع استمرار التوترات بالمنطقة في أعقاب الانقلاب.

وأمهلت "إيكواس"، المجلس العسكري في النيجر أسبوعا لإعادة السلطة إلى طبيعتها، محذرة من أنه إذا لم تتم إعادة بازوم فإنها ستتخذ "كل الإجراءات" لاستعادة النظام الدستوري الذي "قد يشمل استخدام القوة".

وقالت المجموعة إن الخيار العسكري في النيجر هو الحل الأخير "لكن يجب الاستعداد لهذا الاحتمال".

ومع ذلك حصل المجلس العسكري في النيجر على دعم قوي من السلطات العسكرية في مالي وبوركينا فاسو وغينيا، بالتضامن معه حال تنفيذ أي تدخل عسكري.

موقف واشنطن

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، في حديثه لموقع "دوت الخليج"، إلى موقف واشنطن من التدخل العسكري في النيجر، بعدد من النقاط، قائلًا: