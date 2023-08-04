العالم اليوم - مؤشر أسعار الأرز العالمي قرب أعلى مستوى في 12 عاما في يوليو

انتم الان تتابعون خبر مؤشر أسعار الأرز العالمي قرب أعلى مستوى في 12 عاما في يوليو من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 4 أغسطس 2023 05:18 مساءً - قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، الجمعة، إن مؤشرها لأسعار الأرز سجل زيادة 2.8 بالمئة في يوليو تموز مقارنة بالشهر السابق ليبلغ أعلى مستوى له في نحو 12 عاما، مع قفزة في الأسعار في الدول المصدرة الرئيسية نتيجة زيادة الطلب وتحرك الهند للحد من الصادرات.

وقالت المنظمة إن مؤشرها لأسعار الأرز على أنواعه، الذي يقيس الأسعار في البلدان المصدرة الرئيسية، بلغ ​​129.7 نقطة في المتوسط في يوليو مقابل 126.2 نقطة في الشهر السابق.

وأضافت أن المؤشر ارتفع 20 بالمئة تقريبا في يوليو تموز من 108.4 نقطة العام الماضي وسجل أعلى مستوى منذ سبتمبر 2011.

كما ارتفع مؤشر المنظمة لأسعار الأغذية العالمية في يوليو من أدنى مستوياته في عامين.

وأمرت الهند، التي تسهم بما يصل إلى 40 بالمئة من صادرات الأرز العالمية، الشهر الماضي بوقف أكبر فئة تصدرها من الأرز لخفض الأسعار المحلية، التي صعدت إلى أعلى مستوياتها في سنوات خلال الأسابيع الأخيرة، مع تهديد الطقس المتقلب للإنتاج.

والهند وتايلاند وفيتنام وكمبوديا وباكستان من بين المصدرين الرئيسيين للأرز.

والصين والفلبين وبنين والسنغال ونيجيريا وماليزيا من المستوردين الرئيسيين.