العالم اليوم - 2.3 مليار دولار أرباح صافية لـ "أدنوك للغاز" في النصف الأول

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 4 أغسطس 2023 06:22 مساءً - أعلنت "أدنوك للغاز بي إل سي"، الشركة العالمية المتخصصة في معالجة الغاز والمُدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية، الجمعة، عن نتائجها المالية للنصف الأول من العام للأشهر الثلاث والستة المنتهية في 30 يونيو 2023.

وحققت أدنوك للغاز في النصف الأول من عام 2023 إيرادات بلغت 38.9 مليار درهم إماراتي (10.6 مليار دولار أميركي)، مقارنة بالإيرادات المبدئية المعدلة البالغة 48.8 مليار درهم إماراتي (13.3 مليار دولار) للنصف الأول من عام 2022، متأثرةً ببيئة التسعير المنخفضة.

وسجلت إيرادات الشركة في الربع الثاني من عام 2023 مبلغ 19.8 مليار درهم إماراتي (5.4 مليار دولار) مقارنةً بالإيرادات المعدلة المبدئية البالغة 26.1 مليار درهم إمارتي (7.1 مليار دولار) في الربع الثاني من عام 2022.

وحافظت الشركة، بحسب بيان، على مستويات عالية من الاستمرارية التشغيلية خلال النصف الأول من عام 2023، بمتوسط موثوقية بلغ 98.9 بالمئة عبر منشآتها، مما دعم زيادة حجم الإنتاج بنسبة 15 بالمئة في الربع الثاني من عام 2023 مقارنة بالربع الأول من نفس العام.

ونتيجة انخفاض أسعار غاز البترول المسال وخام برنت في النصف الأول من عام 2023 مقارنةً ببيئة التسعير المرتفعة خلال النصف الأول من عام 2022، اتخذت الشركة قراراً استراتيجياً بالتحول إلى تصدير غاز السوائل ذات هامش الربح المرتفع بالإضافة إلى التركيز على زيادة الكفاءة.

وتمكنت الشركة، وفق البيان، عبر التدابير التي اتخذتها من الحفاظ على أرباح ثابتة قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بلغت 6.6 مليار درهم إماراتي (1.8 مليار دولار) وصافي دخل بلغ 3.7 مليار درهم إمارتي (1.0 مليار دولار) في الربع الثاني من عام 2023 وحده.

وقال أحمد العبري، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للغاز: "يشهد الطلب على الغاز الطبيعي نمواً كبيراً وطويل الأمد باعتباره وقوداً سيكون له دور محوري في تحقيق انتقال مسؤول في قطاع الطاقة العالمي. وتواصل أدنوك للغاز التزامها الكامل بالاستثمار في كوادرها البشرية وعملياتها والأسواق التي تنشط فيها، كما استمرت الشركة خلال النصف الأول من عام 2023 بالاستثمار في فرص النمو الاستراتيجي".

وقال العبري: "تُظهر الاتفاقيات طويلة الأجل للغاز الطبيعي المسال التي وقعناها مؤخراً واستثماراتنا المحلية بأننا نتمتع بوضع مثالي لتلبية الطلب المحلي والعالمي على الغاز مع الاستمرار في التركيز على خفض الانبعاثات من عملياتنا بما يتماشى مع مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، وسنستمر في تحقيق قيمة مضافة لمساهمينا على المدى الطويل".

مواصلة الاستثمار في النمو

تماشياً مع استراتيجيتها للنمو، أرست أدنوك للغاز مؤخراً عقوداً بقيمة 4.2 مليار درهم إمارتي (1.34 مليار دولار أمريكي) لإنشاء خط أنابيب يمتد لـ 3500 كيلومتر لنقل الغاز الطبيعي إلى الإمارات الشمالية، مما يمثل إنجازاً رئيسياً آخر لبرنامج تعزيز شبكة خطوط أنابيب الغاز للمبيعات (استدامة). وسيساهم هذا التوسع الاستراتيجي لخط الأنابيب في دفع عجلة نمو الشركة مع استمرارها في توفير إمدادات مستدامة من الغاز لدعم الاكتفاء الذاتي من هذا المورد الحيوي في الدولة.

وكانت الشركة قد أعلنت في 18 يوليو 2023 عن اتفاقية تتراوح قيمتها من 26 إلى 33 مليار درهم (7 إلى 9 مليار دولار أمريكي) وتمتد لـ 14 عاماً مع مؤسسة النفط الهندية المحدودة لتوريد 1.2 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال سنوياً.

وجاءت هذه الاتفاقية بعد توقيع اتفاقية أخرى مماثلة في الربع الثاني من عام 2023 مع شركة "توتال إنرجيز غاز آند باور المحدودة"، التابعة لشركة "توتال إنرجيز"، لتصدير الغاز الطبيعي المسال إلى أسواقٍ مختلفةٍ حول العالم.

كما قامت الشركة في فبراير بتسليم أول شحنة للغاز الطبيعي المسال من الشرق الأوسط إلى ألمانيا مما يمهد الطريق للمزيد من الشحنات طويلة الأجل.